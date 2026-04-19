הערכות המודיעין האמריקני העדכניות מצביעות על כך שבידי איראן נותר ארסנל משמעותי, הכולל כמחצית מהיכולות שהיו לה לפני פרוץ המערכה מול ארה"ב וישראל.

על פי הנתונים שהובאו בעיתון "ניו יורק טיימס", איראן מחזיקה כיום ב-60% ממשגרי הטילים וב-40% מיכולות הכטב"מים שלה.

המתיחות בין ארה"ב ואיראן שוב מגיעה לשיא הגיעה לשיא בעקבות החלטת משמרות המהפכה לסגור פעם נוספת את מצר הורמוז - פחות מיממה לאחר שהודיעו על פתיחתו בעקבות הפסקת האש בלבנון.

הצעד האיראני הוביל להתייעצות ביטחונית מכרעת בבית הלבן, שם הזהירו בכירים אמריקנים כי אם לא תושג פריצת דרך בתוך 24 שעות, המלחמה עלולה להתחדש בימים הקרובים.

הנשיא דונלד טראמפ, שרק לפני יומיים הביע אופטימיות בנוגע להסכם קרוב, הגיב בחריפות לשינוי המגמה האיראני. "הם מנסים להתחכם", אמר טראמפ במהלך התייעצות בבית הלבן. "הם רצו לסגור שוב את המצר, אבל הם לא יכולים לסחוט אותנו".