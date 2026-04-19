מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, מצטרף לקריאות לשחרורו ולהפסקת התנאים המגבילים בחקירתו של לוחם מילואים, תושב השומרון בן 25, הנחקר בשב"כ - ממנו נמנע מפגש עם עורך דין.

רחמים פרסם הודעה חריפה בחשבון ה-X שלו, בה כינה את המצב "חרפה". לדבריו: "לוחם מילואים יושב במתקן שב"כ, מנוע מפגש עם עו"ד ומבלי שפגש ברופא. אני קורא לשב"כ להתעשת ולחדול מהפרקטיקה המפוקפקת של מניעת מפגש עם עורך דין, בוודאי אם מדובר בלוחם גיבור שסיכן את חייו במלחמה".

רחמים הדגיש כי זכויות נחקרים הן יסוד דמוקרטי ולא הטבה הניתנת לפי שיקול דעת.

הלוחם, בוגר מכינה קדם צבאית ששירת מאות ימי מילואים בגדוד דוכיפת במהלך המלחמה, חשוד במעורבות בהרג פלסטיני במהלך אירוע שהתרחש לפני כחודש סמוך לכפר קוצרא. בשבת הוארך הצו החריג המונע ממנו פגישה עם עורך דין בשלושה ימים נוספים.

ביום שישי הסיר שופט בימ"ש השלום בפ"ת ישראל פת, את צו איסור הפרסום על קיום החקירה, והתיר לפרסם כי באירוע תקפו תחילה ערבים רועי צאן יהודים. עוד הורה השופט פת לשב"כ כי הלוחם יפגוש רופא בדחיפות כדי שיתן טיפול הולם למצבו.

עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", המייצג את הלוחם, מתח ביקורת על התנהלות מערכת האכיפה. לדבריו, אף אחד מהפורעים הערבים שתקפו את רועי הצאן לא נעצר או נחקר, בעוד הלוחם שחש להגן עליהם מוצא את עצמו תחת "צווים דרקוניים".

"זהו מצב הזוי", אמר רום. "חייל שמקדיש את חייו להגנה על המדינה נחקר בשב"כ בזמן שחמאס מוציא הודעת תמיכה בפורעים. אני קורא לרשויות לחזור בהן מיידית מהפגיעה בלוחמינו הגיבורים".