מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית, עם גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ וירידה נוספת בטמפרטורות. גם הלילה יישאר מעונן חלקית, ובצפון צפוי גשם מקומי קל.

ביום שני יהיה מעונן חלקית, וירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי האיבה, ימשיך להיות מעונן חלקית, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ - אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יום העצמאות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות הצפויות היום: ירושלים: 14-20; תל אביב-יפו: 18-21; חיפה: 18-20; צפת: 13-17; טבריה: 18-24; בית שאן: 18-22; לוד: 18-22; אשדוד: 17-22; עין גדי: 22-30; באר שבע: 18-24; מצפה רמון: 15-23; אילת: 25-31