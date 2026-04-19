שתי התקריות הקשות שאירעו בסוף השבוע האחרון ממחישות כי גם במהלך הפסקת האש בלבנון, המצב הביטחוני בשטח נותר מורכב ומסוכן ללוחמי צה"ל.

הכתב הצבאי דורון קדוש מצביע על כך שלא רק איום המטענים מרחף מעל הכוחות, אלא גם נוכחותם של כיסי מחבלים שעדיין פועלים באזור שבשליטת צה"ל.

לדבריו, מחבלים אלו עלולים להגיח לפתע ולבצע פעולות "התאבדות", דבר שמגביר את הסיכון בשטח. המציאות הזו מחייבת את הכוחות לשמור על דריכות גבוהה במיוחד, גם בתקופה שמוגדרת כהפסקת אש.

במקביל, תנאי הפסקת האש הנוכחית אינם ברורים במלואם, אך מהתמונה המצטיירת בימים האחרונים עולה כי חופש הפעולה של צה"ל מוגבל יותר משמעותית לעומת ההסדר הקודם. הפסקת האש הקודמת הייתה בתוקף מנובמבר 2024 ועד לפני כחודש וחצי, ובה נראה כי מרחב הפעולה היה רחב יותר.

דובר צה"ל, ציין קדוש הבוקר בשידור, נמנע עד כה מלהשיב לשאלות הנוגעות לפרטי ההסדר הנוכחי, ומסרב לספק הבהרות באשר להיקף המגבלות. קדוש מציין כי "כשלצה"ל לא נוח - הוא מתעלם מפניות התקשורת ולא מתנדב למסור את המידע".