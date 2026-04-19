פרופ' משה כהן אליה הודיע כי יסיים את הופעותיו בערוץ 14, ובהן השתתפותו בתכנית "הפטריוטים", לאחר תקופה שבה שימש כפאנליסט וכפרשן משפטי.

לדבריו, ההחלטה התקבלה בעקבות מחלוקת עם הנהלת הערוץ סביב הפנייה לנשיא טראמפ להשית סנקציות על בכירי מערכת המשפט בישראל.

בפוסט הפרידה שלו, הוא העניק קרדיט רב לערוץ 14 ולתוכנית "הפטריוטים" על חלקם בחשיפת "הנדסת התודעה" של כלי התקשורת הוותיקים ושינוי מאזן הכוחות מול ה"דיפ סטייט". הוא ציין כי נהנה מהעבודה בערוץ, שיבח את המגישים והעובדים, והדגיש כי החוויה בערוץ הייתה חיובית ושונה בתכלית מהאופן שבו היא נתפסת בחוגי השמאל.

קו פרשת המים שהוביל לעזיבה הוא "עצומת המאה אלף" לנשיא טראמפ - יוזמה הקוראת לנשיא האמריקאי להטיל סנקציות על בכירי מערכת המשפט בישראל. כהן אליה רואה בעצומה ביטוי להתנתקות מה"ממלכתיות" הישנה של הימין לטובת אקטיביזם חדש.

לדבריו, בעוד ש-80% מתומכי הקואליציה תמכו בעצומה, רוב המגישים והפאנליסטים בערוץ התנגדו לה. הוא הזהיר כי הערוץ נמצא ב"אופסייד קיצוני" מול צופיו, ובמיוחד מול הציבור המזרחי-מסורתי, בנושא המאבק ב"דיפ סטייט".

הפרופסור הודיע כי ימשיך בפעילותו לקידום אקטיביזם תודעתי ובניית אליטות מקצועיות חדשות במסגרת מכון "מסד הארץ". הוא הודה לינון מגל על ההזדמנות להופיע בתוכנית ואיחל לצוות הצלחה, תוך שהוא מתחייב להמשיך לפעול "למען היציאה מהעבדות היוריסטוקרטית לחירות הדמוקרטית".