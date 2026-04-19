שרי, אימו של רס"ב במילואים ברק כלפון שנפל בליל שישי בדרום לבנון (שישי) מפיצוץ מטען, שוחחה הבוקר עם אסף ליברמן וקלמן ליבסקינד בכאן חדשות ברשת ב' על בנה: "איבדתי בן, איבדתי נכס, אוצר לכולם".

"את השירות הצבאי שלו הוא ממש ראה כמשימה לאומית אישית", סיפרה שרי על בנה, "כל פעם שהיו מילואים הוא התגייס, תמיד ברצון, אף פעם לא קיטר. הוא הכיר את גזרת לבנון היטב, בחודשים האחרונים הוא ממש סייע למפקדים שלו ולחיילים, שאמרו 'אם ברק ממשיך, אז אנחנו איתו, אנחנו מרגישים ביטחון איתו'. הוא נתן לנו הרגשה שהוא יודע מה לעשות, הוא ידע להוביל אותנו, יחד עם המפקדים שנעזרו בו מאוד. הוא היה משענת רוחנית ופיזית עבורנו'".

ברק עבד כמהנדס ברפאל, "האחים שלו אמרו לו 'אתה עושה בעבודה יותר, אתה תורם מספיק'". אך ברק התעקש להישאר ולהתנדב למילואים, "הוא ראה את זה כמשימה לאומית. הוא אמר לי 'אמא, אין מספיק אנשי מילואים, אני מרגיש שאני חייב להיות שם, לא יכול אחרת'".

בתקופה האחרונה אביו אושפז בבית חולים "אחים שלו הזעיקו אותו, הוא הגיע, ואחרי שראה שאחיו מטפלים בו, הוא אמר להם 'אני רואה שאתם מטפלים בו, אני חייב לעלות ללבנון".

במאי עתיד היה ברק לחגוג 49 יחד עם אישתו שמרית ושתי בנותיו נגה ומיה. "אני בסיוט, אני לא מאמינה, שככה החיים הסתיימו ילד לתפארת, מהנדס, איש משפחה עם אישה מקסימה ושתי בנות נהדרות שיחסרו אבא שימשיך לגדל אותן, למרות שכל המשפחה תהיה לצידם ולתמוך, אבל אבא זה אבא".