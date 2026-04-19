הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, סופג ביקורת חריפה על כך שפרסם פרטים על תקרית המטען הקשה בלבנון ביום שישי האחרון.

הכתב דיווח על התקרית עוד בטרם עודכנו כלל המשפחות ובזמן ששאר הכתבים הצבאיים נענו לבקשת דובר צה"ל והמתינו להודעה הרשמית.

ביום שישי בצהריים פרסם ביטון רוזן בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר) כי שישה לוחמים נפצעו בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ מטען, תוך שהוא מציין כי שניים מהם במצב קשה. לדיווח הוסיף הכתב את המשפט: "משפחותיהם עודכנו".

אלא שהבוקר התברר כי המציאות הייתה שונה. אמו של רס"ב (מיל') ברק כלפון ז"ל, שנפצע אנושות באותה תקרית ומותו נקבע בשבת, שיתפה כי הבשורה הרשמית הגיעה אליה רק בליל שבת - שעות ארוכות לאחר שהמידע כבר הופץ ברשתות החברתיות על ידי הכתב.

יצויין כי הכתבים הצבאיים עודכנו על התקרית על ידי דובר צה"ל זמן קצר לאחר התרחשותה, אך התבקשו "בכל לשון של בקשה" שלא לפרסם דבר עד להודעה הרשמית, וזאת כדי להבטיח שכל משפחה תקבל את ההודעה בצורה מסודרת ורגישה.

בעוד שכלל הכתבים כיבדו את הבקשה מתוך אחריות אתית ומוסרית, ביטון רוזן בחר לפרסם את המידע בחשבונו הפרטי.

העיתונאי אבישי גרינצייג התייחס לאירוע וציין כי פנה לביטון רוזן באופן אישי בטרם ביקר אותו בפומבי, אך לדבריו "לא הייתה לו שום תשובה שמניחה את הדעת".

גרינצייג ציטט אם ללוחם בדרום לבנון שכתבה לו: "הבן שלי בעומק לבנון, לא דיברתי איתו מיום ראשון שעבר. הלל ביטון רוזן רצח לי את הנשמה".

התקרית האחרונה מציפה מחדש את בעיית הדיווחים הלא-מבוקרים בקבוצות הווואטסאפ ובערוצי הטלגרם. בערוצים אלו, שאינם כפופים לכללי אתיקה עיתונאית או לפיקוח הדוק של הצנזורה, מופצים דיווחים על נפגעים שעות לפני האישור הרשמי.

התוצאה היא חרדה קשה בקרב אלפי משפחות שבניהן משרתים בגזרות הלחימה. בשל הפעילות המבצעית, הלוחמים אינם זמינים בניידים, וכל דיווח על נפגעים גורם ללילות של בהלה ואי-ודאות עבור הורים ובני זוג שאינם יודעים האם יקיריהם הם הנפגעים שעליהם דווח.