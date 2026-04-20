משפחות שכולות מהמלחמה האחרונה מקיימות כעת זו השנה השלישית את אירועי יום הזיכרון במאהל הגבורה בירושלים.

טקס ערב יום הזיכרון נפתח בסימן "לנצח אחי" ומוקדש לאחים ולאחיות ששכלו את יקיריהם במלחמה.

במסגרת הטקס משתפים המשתתפים בעדויות אישיות, בזיכרונות וברגעים משפחתיים, בניסיון להאיר את דמות הנופלים דרך נקודת מבטם הקרובה ביותר. בהמשך הערב יתקיים מופע "זוכרים ושרים", שיועבר בשידור חי בערוץ 7, בהובלת להקת "מזמור שיר".

באירוע צפויים להשתתף גם בני משפחות שכולות, אישי ציבור ואורחים נוספים. בין המשתתפים במופע גם העיתונאי עמית סגל.

מחר יימשכו האירועים לאורך יום הזיכרון, כאשר מהשעה 10:00 ועד לשעות הערב יתקיימו במאהל שיחות אישיות מדי שעה עגולה. בני משפחות שכולות יספרו במפגשים את סיפור חייהם וגבורתם של יקיריהם שנפלו.

בשעה 11:00, בזמן הצפירה, תתקיים עצירת זיכרון והקראת שמות הנופלים. עם כניסת יום העצמאות תיערך תפילת ערבית חגיגית והבדלה שתחתום את היום.