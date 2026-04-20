הימים שלפני יום הזיכרון הם מהתקופות המורכבות ביותר עבור משפחות שכולות. אלו ימים שבהם הרגשות עולים וצפים, הזיכרונות מתחדדים, וההתמודדות נוכחת במיוחד בתוך השגרה, עוד לפני הרגעים הציבוריים שמגיעים אחר כך.

בתוך התקופה הזו, יוצאת עמותת “משפחה אחת" ליוזמה שנתית שנועדה ללוות גם את הרגעים שבין לבין. במסגרת הפעילות מכינים בעמותה כ-5,000 נרות זיכרון אישיים, עבור המשפחות שהעמותה מלווה לאורך השנה.

רכזות האזורים, יחד עם מתנדבים ובנות שירות, יוצאות לבתי העלמין ברחבי הארץ, עוברות קבר קבר, מניחות את הנרות ועוצרות לרגע של זיכרון.

עבור המשפחות, זהו רגע בעל משמעות, תזכורת לכך שמישהו הגיע, עצר, וזוכר את יקיריהן גם בימים שלפני יום הזיכרון.

רותם גולדשטיין, רכזת שומרון בעמותה, אומרת: “המשפחות האלו שילמו מחיר כל כך יקר, וחשוב לנו שידעו שאנחנו איתן גם במחשבה וגם במעשה. אנחנו מלווים הרבה מאוד משפחות, וברור לנו שלא תמיד אפשר להגיע פיזית לכולן ביום הזיכרון עצמו. לכן, דווקא בימים האלו, כשהכל מציף, היה לנו חשוב לעשות משהו שיזכיר להן שהן לא לבד".

משה סוויל, מנכ"ל עמותת “משפחה אחת", אומר: “אנחנו מלווים את המשפחות לאורך כל השנה, ולכן גם ביום הזיכרון חשוב לנו להיות שם עבורן. לצד זאת, ברור לנו שלא נוכל להגיע פיזית לכולן, ומתוך המקום הזה נולדה היוזמה: למצוא דרך להגיע גם למי שלא נוכל לפגוש, ולהזכיר שגם בימים האלה יש מי שעוצר לרגע ליד הזיכרון של יקיריהן, וזוכר".

היוזמה הזו מבקשת להיות שם גם ברגעים שאין להם במה ציבורית, ולהזכיר למשפחות שהזיכרון נוכח ונשמר גם מעבר לטקסים.

עמותת “משפחה אחת" היא הארגון הלאומי למשפחות שכולות ופצועים בישראל. היא הוקמה לפני 25 שנים ומלווה משפחות שכולות, נפגעי טרור ופעולות איבה באמצעות מעטפת רחבה הכוללת תמיכה רגשית, טיפול פרטני וקבוצתי, חוסן נפשי, סדנאות ותמיכה כלכלית. מאז ה־7 באוקטובר פועלת העמותה להרחיב את המענים ולהגיע לכל משפחה שנפגעה, לצד ליווי אישי מתמשך.

ביום העצמאות תקבל מייסדת העמותה הגב' שנטל בלזברג פרס ישראל על מפעל חיים.

