"בשבילנו זה אף פעם לא היה רק פרחים", מספר דני, מייסד המשתלה, כשאנחנו פוגשים אותו בין שורות הצמחים הירוקים והצבעוניים. המשתלה של דני, הממוקמת באזור שבין הוד השרון לכפר סבא, היא הרבה מעבר לעסק - היא סיפור חיים שמתחיל עוד בדור הקודם, בשדות מגדיאל.

כיום, מי שמחפש משתלה באזור השרון מגלה מקום עם אופי אחר לגמרי. "אנשים לא מגיעים רק לקנות, הם באים להתייעץ, להתרגש, לבחור משהו שמתאים בדיוק לבית שלהם", מספרים בני המשפחה שמנהלים יחד עם דני את המקום.

שורשים עמוקים של אהבה לפרחים

הסיפור של המשתלה מתחיל עוד הרבה לפני פתיחת העסק עצמו. דני נולד למשפחה של עולים מאיראן, שהגיעה לארץ עם קום המדינה והחלה לעסוק בגידול פרחים כאן בישראל. "גדלתי בתוך זה", הוא מספר, "הפרחים היו חלק מהחיים שלנו, לא משהו חיצוני".

לאחר שנים רבות בהן עסק בשיווק פרחים בכל רחבי הארץ, החליט דני, דווקא בגיל 60, לעשות את הצעד ולהקים מקום משלו. "רציתי ליצור משהו אישי יותר, מקום שבו אני יכול לפגוש את הלקוחות ולהעניק להם ערך אמיתי", הוא מסביר.

עסק משפחתי עם לב גדול

אחד הדברים שמורגשים מיד כשמגיעים למשתלה הוא האווירה. בני המשפחה עובדים יחד, וכל אחד מביא איתו את החלק שלו. "זה לא עוד עסק רגיל", הם אומרים, "זה הבית שלנו".

הלקוחות שמגיעים למקום חוזרים שוב ושוב, ולא במקרה. היחס האישי, הסבלנות והנכונות לעזור גם בפרטים הקטנים, הם חלק בלתי נפרד מהחוויה. "אנחנו רוצים שכל אחד יצא מפה עם משהו שמתאים לו באמת", הם מדגישים.

לא רק פרחים - חוויה שלמה

המשתלה מציעה מגוון רחב של פתרונות - החל מפרחים טריים, דרך סחלבים מרשימים ועד צמחים לבית ולגינה. אבל מעבר למוצרים עצמם, יש כאן גם ליווי מקצועי.

"אנשים לא תמיד יודעים מה לבחור או איך לטפל בצמח", מסביר דני, "ואנחנו כאן כדי להכווין". השירות הזה הופך את הקנייה להרבה יותר מדויקת ומספקת, במיוחד עבור מי שמתחיל את דרכו בעולם הצמחים.

משלוחים שמגיעים עם חיוך

אחד השירותים הבולטים של המשתלה הוא מערך המשלוחים הרחב. משלוחי פרחים ועציצים יוצאים מדי יום לאזור השרון וגוש דן, ומגיעים ללקוחות במהירות ובאיכות גבוהה.

"אנחנו מתייחסים לכל משלוח כאילו הוא נשלח למישהו קרוב אלינו", הם אומרים. ההקפדה על טריות, אריזה נכונה ושירות אדיב, היא חלק בלתי נפרד מהסטנדרט של המקום.

הרבה יותר מ"עסק"

המשתלה של דני היא דוגמה לעסק שמבוסס על ערכים אמיתיים - משפחתיות, מקצועיות ואהבה למה שעושים. זה לא עוד מקום לקנות בו פרחים, אלא חוויה שמתחילה מהשורשים וממשיכה עד הבית של הלקוח.

מי שמגיע למקום מבין מהר מאוד שמדובר בהרבה יותר מעוד משתלה - אלא במקום שמביא איתו סיפור, ניסיון של שנים ושירות שמגיע מהלב.