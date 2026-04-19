במהלך פעילות מבצעית של משטרת ישראל בסוף השבוע, נחשפה תקרית חמורה של סיכון חיים בכבישי הדרום.

לוחמי צוות האופנועים של המשמר הלאומי דרום זיהו ביום שישי אחר הצהריים רכב שעורר את חשדם בפזורת לקיה, והחליטו לעצור אותו לבדיקה שגרתית.

כאשר עצרו הלוחמים את הרכב וניגשו לחלון הנהג, הם גילו מאחורי ההגה ילד בן 11. בדיקה נוספת העלתה כי ברכב שהו באותה עת ארבעה ילדים נוספים, כולם ללא ליווי מבוגר ותוך סיכון ממשי לחייהם ולחיי המשתמשים בדרך.

בעקבות האירוע, פתחו לוחמי מג"ב בפעולות לאיתור האחראים. בעלת הרכב, אמו של הילד (32), אותרה והובאה לחקירה באזהרה בתחנת עיירות של מרחב רותם.

לאחר חקירתה, היא שוחררה בתנאים מגבילים, כאשר חקירת האירוע נמשכת במישור הפלילי והתעבורתי.