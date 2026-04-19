חברי הגדוד עדיין פוקדים את קברו גדעון מרקוביץ/TPS

חבריו של סגן זאב מינדז'יגורסקי ז"ל הגיעו הבוקר (ראשון) לקראת ערב יום הזיכרון לבית העלמין הצבאי בקרית שאול ופקדו את קברו, 53 שנים לאחר נפילתו במלחמת יום הכיפורים.

היוזמה נערכה על ידי לוחמי גדוד 79 מחטיבה 14 של חיל השריון, אשר איבדה 123 מלוחמיה במהלך המלחמה. בבית העלמין בקרית שאול קבורים עשרות מחללי הגדוד, וגם הם זוכים לביקור חבריהם בימים אלו.

מינדז'יגורסקי, יליד בני ברק, שירת כקצין שריון והשתתף בלחימה בחזית הדרום. במהלך הקרבות באזור החווה הסינית במערב חצי האי סיני סמוך לתעלת סואץ נפגע הטנק שבו לחם, והוא נפל ב-17 באוקטובר 1973.

במהלך קרבות הפריצה לתעלה, נפגע תותח הטנק עליו פיקד. למרות שלא יכול היה לירות פגזים, המשיך זאב להילחם באמצעות המקלעים בלבד, כשהוא מסב לאויב אבדות קשות.

בגמר הקרב, התנדב להיכנס שנית לשטח מוכה אש כדי לחלץ פצועים. ב-17 באוקטובר עלה הטנק שלו על מוקש; זאב ירד תחת הפגזה ארטילרית כבדה כדי לבדוק את אפשרות החילוץ, ואז נפגע ונפל.

על פעולותיו בקרב הוענק לו ציון לשבח מהרמטכ"ל. לפי תיאורי חבריו ומפקדיו, נודע מינדז'יגורסקי כמפקד מסור ואהוב, שהצטיין בלחימה ובסיוע לחבריו.