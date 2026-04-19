נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, נחת בצהריים (ראשון) בישראל לביקור ממלכתי שלישי מאז הושבע לתפקידו.

בדומה לביקוריו הקודמים, בחר הנשיא לפתוח את שהותו בארץ בתפילה בכותל המערבי, המקום אותו הגדיר כחשוב ביותר עבורו.

במהלך ביקורו בכותל, שיתף הנשיא מיליי את תפיסת עולמו הרוחנית והמדינית: "חזוני למדינה מבוסס על ערכי המוסר והאמונה, על צדק ועל המורשת היהודית".

הוא הוסיף כי "אימוץ חוקי האל וקידוש החירות, החיים והקניין הפרטי הם המפתח לשגשוגנו. רק כיבוד חוקים אלו יביא לנו חופש אמיתי - פיזי ורוחני ויבנה גן עדן עלי אדמות".

את פני הנשיא קיבלו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, ומנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מרדכי (סולי) אליאב. השניים הודו לנשיא על עמידתו הנחושה לצד מדינת ישראל והעם היהודי.

הנשיא, שהגיע מלווה במשלחת שכללה את שר החוץ חרארדו ורטהיין, מזכירת הנשיאות קרינה מיליי, ושגריר ארגנטינה בישראל הרב שמעון אקסל ואחניש, נשא יחד עם רב הכותל פרק תהילים ותפילה מיוחדת להמשך הידידות בין העמים.