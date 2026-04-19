את השינוי ההיסטורי שהתחולל בשטח התקשו גם ערביי הכפר הסמוך קריות להכיל. בתוך שנה וחצי בלבד מאז עלייתה לקרקע, הצליחה חוות נוף המשכן הסמוכה לישוב שילה בבנימין להביא להיפוך היוצרות באזור, ולייצר טבעת הגנה רוחבית לישוב.

>> לתרומה מיידית לשיקום החווה ורכישת עדר חדש - לחצו כאן עכשיו

עד הקמת החווה סבל השטח מהרס עתיקות ומשרפות זבל פיראטיות שהפעילו ערביי האזור, אך בתוך חודשים ספורים כבר הצליחו רועי הצאן של החווה להביא להפסקת התופעה. אלפי דונמים שהיו בשליטה ערבית מלאה, שבו לבעלות יהודית ואף זכו בהמשך להיכלל בחוזה רשמי מטעם החטיבה להתיישבות שהוענק לחווה.

אלא שלפני מספר שבועות הפעילות הציונית נגדעה באחת. לחץ כבד מצד הרשות הפלסטינית שראתה בעיניים כלות את שיבת החלוצים היהודים לאדמתם, הביא להרס החווה לצד החרמת עדר הצאן במקום בצעד חסר תקדים.

למרות המכה הקשה שספגו, 2 משפחות החווה וגרעין הבחורים מסרבים להישבר. בראיון נחוש הם מספרים על מראות ההרס, החרמת העדר שהיה בבת עינם, השטח הענק שנותר בסכנה מיידית והנכונות להמשיך להיאבק בכל מחיר על גאולת הארץ.

"שטחי המרעה שהחווה שומרת עליהם הם לא סתם עוד שטח, אלא האדמה עליה דרכו רבבות בני ישראל כשעלו לרגל למשכן שילה. כשראינו עד כמה מצב ההשתלטות הערבית כאן חמור, הבנו שאנחנו חייבים לקפוץ למים", סיפר אביחי סויסה, בעל החווה, על הסיבה שהובילה להקמת המקום.

"ניהלנו כאן מערכה מאתגרת מאוד, שבחוד החנית שלה עמדו רועי הצאן שלנו. המהפך הזה קרה נטו בזכותם. רועים שסיירו עם העדר בשטח 8 שעות בכל יום, הרגילו את האויב לנוכחות יהודית והתייצבו בכל מזג אוויר, חג או שבת", תיאר סויסה.

את התנגדות האויב הם הרגישו היטב, אולם לא דמיינו שזו תשפיע על מערכת הביטחון הישראלית: "הבנו שהמהלכים פה יוצרים זעם כבד ברשות הפלסטינית, אבל לא דמיינו שהלחץ שלה ישפיע על המדינה. באחד הלילות לפני מספר שבועות התעוררנו באמצע הלילה, ונחרדנו לראות שהמנהל האזרחי הגיע להרוס את החווה כולה".

"לצערי הם הגיעו ממוקדים וידעו כיצד ניתן לפגוע בצורה הקשה ביותר בפעילות החווה. באופן חסר תקדים הם פשוט העלו את הכבשים אחת אחרי השניה לעגלה, והחרימו אותם בצו אלוף. זה מכה קשה גם ברמה האישית שעדר שגידלת נלקח מאיתך, אבל בעיקר ברמה האסטרטגית", משתף סויסה בתחושות ההקשות.

"התחלנו בשיקום החווה מחדש, אך ברגעים אלו אלפי הדונמים שנשמרו בבעלות יהודית באמצעות רעיית הצאן, נתונים בסכנת השתלטות מיידית. אסור לתת לזה לקרות. אנו נלחמים בשטח וצריכים את העזרה של עם ישראל כולו לטובת רכישת עדר חדש וחיזוק החווה. זה לא עוד קמפיין, אלא צו 8 של אוהבי הארץ. תנו לנו את הכוח לנצח", קרא סויסה.