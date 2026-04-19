בתוך בליל המתקפות האירופיות על ישראל סביב המלחמה באיראן משמיעה אלבניה קול אחר וברור התוקף את המשטר בטהרן.

על האומץ האלבני שוחחנו עם יו"ר המרכז לאימפקט יהודי, רוברט זינגר, המקיים קשר ישיר עם שר החוץ האלבני.

"אלבניה היא מדינה עם רוב אוכלוסיה מוסלמי, מה שמגביר את המשמעות של הדברים", מציין זינגר בראשית הדברים שמגיעים מרקע היסטורי: "אלבניה היא המדינה היחידה שסיימה את מלחמת העולם השניה עם יותר יהודים מאשר היו שם קודם. הם קלטו יהודים ממדינות אירופה".

זינגר מציין כי בתרבות האלבנית "כשנכנסת לבית של מישהו אתה הופך כמעט לבן משפחה ולבן חסות, מה שעבד במשך כל תקופת המלחמה". למעשה על פי אותו נוהג תרבותי נקלטו יהודים מאירופה באלבניה, ומאז נמשכת מערכת יחסים טובה מאוד עם היהודים ועם מדינת ישראל.

"על רקע מה שקורה במדינות אירופה השונות אנחנו רואים באלבניה משהו מרענן שמבוסס על ערכים והיסטוריה משותפת ומדיניות של ממשלה חדשה, גם ברמה הבליטרלית", אומר זינגר ומספר על מיזמים פרטיים וציבוריים ישראלים-אלבניים שמתקיימים וגדלים בשתי המדינות, וזאת בתחומים רבים, בחלקם שותף משרד החוץ הישראלי וחלקם מתקיימים על ידי המגזר הפרטי.

בדבריו מציין זינגר את הביקורים התכופים של ראש הממשלה ושר החוץ האלבנים בישראל, כמו גם את התיירים הישראלים הרבים שמגיעים לאלבניה. הוא עצמו מצוי בקשרים ידידותיים וישירים עם ראש הממשלה, שר החוץ והשגרירה האלבנים ומזכיר כי אלבניה היא למעשה אחת המדינות היחידות שהכירה במשטר האיראני כמשטר תומך טרור, וזאת בהחלטה של הפרלמנט שנתמכת על ידי הממשלה.

"שר החוץ האלבני היה שגריר אלבניה באו"ם ובאיחוד האירופי, כך שהוא מהבכירים בממשלה האלבנית. עם כניסתו לתפקיד הוא כתב לי שעמדתה של אלבניה היא עמדה ערכית והיא עומדת לצד ישראל ולצד הערכים של ישראל", אומר זינגר המספר כי על עמדות אלו משלמת אלבניה מחיר שכן איראן פועלת בדרכים שונות להשפיע באופן פנימי על אלבניה, וזאת בין השאר במתקפות סייבר על המוסדות הלאומיים של המדינה.

מנגד בעבר גירשה אלבניה דיפלומטים איראניים מתחומה ונתנה מקום בתחומה לארגוני אופוזיציה איראניים לפעול.

"אלבניה מודעת למחיר שהיא עשויה לשלם על העמדה הנחרצת שלהם, אבל מדובר עם גאה שעמד על הערכים שלו גם בתקופות אחרות. מדובר בעם גאה של לוחמים", אומר זינגר, ולשאלתנו אם מדינות האיחוד האירופי לא עשויות להפעיל לחצים משמעותיים על אלבניה, הוא משיב ומציין כי "אלבניה לא חברה באיחוד האירופי. היא מועמדת להיות חברה וכרגע לא מחויבת לעמדות של האיחוד". האם דווקא מעמד זה לא הופך את אלבניה לנתונה ללחצים אירופאיים? זינגר סבור שאפשרות כזו בהחלט קיימת, אך להערכתו, בהכירו את אופיו של העם האלבני והמנהיגות שם, הם יעמדו בלחצים הצפויים.