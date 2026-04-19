זירת איתור הגופה מד"א

גופה אותרה בצהריים (ראשון) כשהיא צפה בים סמוך לחוף סידנא עלי בהרצליה. הגופה התגלתה על ידי אזרח שהבחין בה בלב ים והזעיק את כוחות החירום.

כוחות משטרה וצוותי חילוץ פעלו למשיית הגופה מהמים, והיא הועברה באופן מיידי למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי וקביעת סיבת המוות.

במשטרה בודקים כעת את האפשרות כי מדובר בנעדר אברהם ישעיהו שפיגל שטבע בים מול חוף צאנז בנתניה לפני תשעה ימים, ומאז נעלמו עקבותיו.

כוחות החיפושים, שעסקו בסריקות נרחבות מאז האירוע, נענו לקריאת האזרח מול חופי הרצליה וכעת מבוצעות פעולות לזיהוי הגופה.

מאז הדיווח על הטביעה בחוף צאנז לפני תשעה ימים, מבצעים שוטרי מחוז מרכז מתחנת נתניה סריקות נרחבות בכל גזרת החוף.