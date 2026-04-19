שופטי בית המשפט הודיעו היום (ראשון) כי הם מקבלים את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו המתוכננת למחר, זאת בשל שורה של "אילוצים ביטחוניים ומדיניים" דחופים.

בקשתו של נתניהו הוגשה בליווי מעטפה סגורה שהועברה לעיון השופטים בלבד, ובה פירוט חסוי של הנסיבות הביטחוניות והמדיניות המונעות ממנו להתייצב בבית המשפט.

בין היתר, ברקע הבקשה ניצב ביקורו של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, שהגיע לישראל לרגל פתיחת שגרירות ארגנטינה בירושלים והכרזה על קו תעופה ישיר חדש בין נתב"ג לבואנוס איירס.

הפרקליטות הביעה התנגדות נחרצת לדחייה, וטענה בתגובתה כי אין בנמצא צרכים ביטחוניים "דחופים וקונקרטיים" המצדיקים את ביטול הדיון.

"האילוצים אינם בלתי ניתנים להזזה", נכתב בתגובה. "על הנאשם להתאים את לוח הזמנים שלו למועדי העדות הקבועים בבית המשפט. למותר לציין כי האינטרס הציבורי הברור והמובהק הוא בקידום המשפט בכלל ובסיום החקירה הנגדית בפרט".

למרות התנגדות התביעה, השופטים הכריעו לטובת ראש הממשלה. כדי למנוע את ביטול יום הדיונים כולו, הוחלט כי במקומו של נתניהו תתייצב מחר על דוכן העדים אשתו של עד המדינה שלמה פילבר.