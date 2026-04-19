נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החריף את הטון מול טהרן בעקבות מה שהוא מגדיר כ"הפרה חמורה" של הסכם הפסקת האש במצר הורמוז.

בפוסטים שפרסם ברשת Truth Social ובסדרת ראיונות לכלי התקשורת, הבהיר הנשיא כי "נגמרו המשחקים".

לפי האשמותיו של טראמפ, איראן ביצעה ירי לעבר ספינה צרפתית וספינת משא בריטית שפעלו במצר הורמוז. הנשיא לגלג על הודעת איראן בדבר סגירת המצר, וטען כי החסימה הקיימת פוגעת קשות בראש ובראשונה בכלכלה האיראנית: "הם מפסידים 500 מיליון דולר בכל יום. אנחנו מציעים עסקה הוגנת מאוד, אבל לא נחכה לנצח".

בראיון לרשת "פוקס ניוז" ובשיחה עם ג'ונתן קארל מרשת ABC, שרטט טראמפ קו אדום ברור לקראת פקיעת הפסקת האש ביום רביעי הקרוב.

"נפוצץ את כל המדינה אם איראן לא תסכים לחתום", הצהיר. "אם הם לא יקבלו את העסקה, ארצות הברית תפיל כל תחנת כוח וכל גשר באיראן. לא עוד מר נחמד! הגיע הזמן לשים קץ למכונת הרצח האיראנית".

כשנשאל על האפשרות לחידוש הלחימה, השיב הנשיא בנחרצות: "זה הולך לקרות, בדרך הטובה או בדרך הקשה. אולי לא אחדש את הפסקת האש ונהיה חייבים להתחיל להפציץ אותם מחדש".

מן העבר השני, בטהרן מנסים לשדר מוכנות לעימות חזיתי. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד-באקר קאליבאף, חשף בראיון כי המזרח התיכון היה קרוב "מרחק דקות ספורות" מעימות צבאי ישיר במהלך סבב השיחות באיסלמבאד. לדבריו, כוחות איראניים היו במרחק של 15 דקות בלבד מתקיפת ספינה אמריקנית שולת מוקשים שפעלה במצר הורמוז.

למרות האיומים הקשים, טראמפ אישר כי נציגיו יגיעו מחר (שני) בערב לאיסלמבאד, פקיסטן, לניסיון אחרון של משא ומתן.