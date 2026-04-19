צה"ל חושף היום (ראשון) את פריסת הכוחות ב"מרחב קו ההגנה הקדמי" בדרום לבנון.

מדובר ברצועת שטח אסטרטגית שזכתה לכינוי "הקו הצהוב", ונועדה להוות חיץ ביטחוני שימנע ירי נ"ט ופשיטות של כוח רדואן לעבר שטח ישראל.

נכון לימים אלו, חמש אוגדות של צה"ל פועלות במקביל בדרום לבנון, בגיבוי כוחות חיל הים הפועלים מול החופים וחיל האוויר המעניק מעטפת אש רציפה.

המאמץ המרכזי מתמקד דרומית לקו ההגנה הקדמי, שם מבצעים הכוחות השמדת מבנים ששימשו כמוצבי טרור ומרכזי פיקוד של חיזבאללה לצד איתור ופיצוץ של מערכות מנהור שנועדו לשמש את המחבלים לירי והתקפה.

בנוסף פועלים הכוחות לחיסול מחבלים המנסים להפר את הבנות הפסקת האש ולהתקרב לקו ההגנה הקדמי מצפון.