לקראת חגיגות שנת ה-78 למדינת ישראל, סקר חדש שנערך על ידי ערוץ "משב" ובשיתוף "מדד צהר ליהדות ומסורת" בוחן את אחד הסמלים המובהקים ביותר של יום העצמאות - הנפת דגל הלאום.

למרות השנה המורכבת שעברה על החברה הישראלית, הדגל נותר סמל לאומי חזק. 76% מהמשיבים מתכוונים להניף דגל השנה; מתוכם, 72% עושים זאת כמידי שנה, ו-4% נוספים הצטרפו למנהג דווקא השנה.

מנגד, 24% מהציבור לא יניפו דגל, כאשר נתון בולט של 5% מהמשיבים ציינו כי הניפו בעבר, אך החליטו להפסיק השנה.

הסולידריות הגבוהה ביותר נרשמה בקרב הציבור הדתי והמסורתי. 88% מהדתיים מניפים דגל כבכל שנה לצד 83 אחוזים מהציבור המסורתי. למעלה מ-90% מהחרדים הצהירו כי מעולם לא הניפו דגל ולא יניפו השנה.

הנתון המפתיע והמדאיג ביותר עבור עורכי הסקר מגיע מכיוון המגזר החילוני. בעוד ש-69% מהחילונים מניפים דגל כבכל שנה, 7.4% מהמשיבים החילונים ציינו כי הניפו בעבר והשנה יפסיקו.

גם במישור הגיאוגרפי ניכר פער, כאשר באזור תל אביב והמרכז, למעלה מרבע מהתושבים (27%) לא ייקחו חלק במנהג הנפת הדגל.

יו"ר רבני צהר, הרב דוד סתיו, הגיב לממצאים בדאגה מעורבת: "ממצאי הסקר מעוררים תקווה גדולה - רוב מכריע בציבור היהודי רואה בדגל ישראל ביטוי של שייכות, גאווה והודיה על הנס שבו אנו חיים. עם זאת, איננו יכולים לעצום עין מול הפערים המתגלים בפילוח הנתונים. המציאות בה רבע מתושבי תל אביב בוחרים שלא להניף דגל, והעובדה שגם אחרי 7 באוקטובר רק 9% מהציבור החרדי מזדהים עמו, מעידה על אתגר זהותי עמוק בחברה הישראלית. הדגל אינו שייך למגזר או למחנה פוליטי, הוא סמל של ברית גורל וייעוד. אסור לנו לתת למחלוקות להגיע גם אל הסמלים הלאומיים והיהודיים שלנו".