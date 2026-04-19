הג'ודוקא הישראלית רז הרשקו זכתה היום (ראשון) באליפות אירופה בג'ודו בפעם השנייה בקריירה והשיגה את מדליית הזהב.

בגמר היא ניצחה את היריבה הצרפתייה לאה פונטיין בתוך פחות מדקה. בדרך לגמר, גברה הרשקו על יריבות מבולגריה, איטליה וקרואטיה.

מוקדם יותר באותה קטגוריית משקל, הג'ודוקא הישראלית יולי מישינר הודחה מוקדם יותר על ידי יריבה מצרפת בבית הניחומים. הג'ודוקא ענבר לניר נפצעה בקרב ברבע הגמר בקטגוריית עד 78 קילוגרמים ונאלצה לפרוש.

הרשקו השיגה את המדליה השלישית של ישראל באליפות הנערכת בגיאורגיה. תמנע נלסון-לוי זכתה במדליית כסף ויצחק אשפיז זכה במדליית ארד.

השר מיקי זוהר הגיב "ימים של ניצחונות בספורט הישראלי! אהבת השם גורדון היקר שניצח אתמול, נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית שזכתה היום בזהב נוסף בגביע העולם בבאקו, וכעת רז הרשקו שקטפה את מדליית הזהב באליפות אירופה בג'ודו בפעם השנייה בקריירה שלה. ישראל מנצחת, גם בספורט".