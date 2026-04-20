שניים מנציגי חיל הים במופע הדגלנות של ערב חג העצמאות, סגן ע' וסגן ג', מספרים באולפן ערוץ 7 על תרומת חיל הים במלחמה מאז השבעה באוקטובר, תרומה שהציבור הרחב פחות נחשף אליה אך היא קריטית לביטחון ישראל.

סגן ע' מספר כיצד ביום שמחת תורה, השבעה באוקטובר, היה בחופשה. הוא הוקפץ ליחידה שם עבר עם חבריו קורס מזורז שיכשיר אותו לפעילות מבצעית מהירה בספינות. לאחר חודש הצטרף לספינה מבצעית במשימות הגנה והתקפה שנמשכו גם הרבה אחרי השבעה באוקטובר.

בדבריו מציין ע' כי פעילות החייל אכן פחות ידועה ומוכרת לציבור הרחב, בין השאר בשל מגבלות ביטחון מידע המאפשר מרחב פעולה רחב יותר. עם זאת בשנתיים האחרונות פורסמו דיווחים על הפעילות, בעיקר זו ההגנתית על חופי ישראל ואסדות הגז. "חלק נכבד מהיירוטים מבצעות ספינות חיל הים. בנוסף ישנן משימות התקפה, משימות גילוי ומודיעין שמספקות מודיעין קריטי למבצעים גדולים בשיתוף שאר חילות הצבא ופעילויות קומנדו של שייטת".

סגן ג' היה בשבעה באוקטובר כבר עם ותק של שנה כלוחם בפלגות הבט"ש האמונות על ביטחון ושמירת הגבולות הימיים בים סוף, חיפה ואשדוד. הוא עצמו שירת בגבול עזה ובשבעה באוקטובר התעורר לאחר יומיים שקטים לחלוטין "לבוקר של מטחי טילים מאוד כבדים, ובתוך דקות ספורות מצאנו את עצמנו בתוך לחימה מול מחבלים באש חיה, מול מספר ספינות שהגיעו מהצד האדום ומנסות לחדור לחוף זיקים. את חלקן הצלחנו להשמיד בים בירי חי וחלקן לצערינו הצליחו להגיע עד לחוף זיקים".

ג' מספר כי ההפתעה הייתה כה גדולה שבעקבותיה האדרנלין משכיח לא מעט פרטים. "זו הפעם הראשונה שראינו את הצד האדום לא באימון ולא בתירגול. זה ממש רגע האמת שבו צריך לתפקד תחת לחץ. אני מאוד גאה בצוות שלי שעשינו את המיטב. נכון שלא הצלחנו לבלום את כל סירות המחבלים מלהגיע לחוף, אבל חד משמעית צמצמנו את היקף הפגיעה כשחיסלנו סירות עוד לפני שהגיעו לחוף ואחרות חיסלנו כשהגיעו לחוף".

סגן ג' מספר על שינוי דרמטי במדיניות החיל מאז השבעה באוקטובר. "מדיניות ההכלה של לפני השבעה באוקטובר איפשר לסירות דייגים לדוג. אחרי השבעה באוקטובר אין עוד דבר כזה דיג שיוצא לים. יש סגר ימי מוחלט", הוא אומר. "זה שוני משמעותי מאוד באופי הלחימה של הפלגה".

ואיך מי שהורגלו ללחימה אינטנסיבית מקבלים את הידיעה שהם נבחרו להיות דגלנים בליל יום העצמאות? בהתחלה, מספר ע', ישנה רתיעה, אך מיד מתחזקת התחושה שיש כאן הזדמנות גדולה לייצוג החיל. "קפצנו על זה בשתי ידיים".

ג' מספר שחש גם כבוד על הזכות לייצג את החייל, אך גם ההבנה שבמקביל לחזרות הדגלנות חבריו ממשיכים בלחימה, ועם זאת תחושתו היא שמדובר בכבוד. ע' מצטרף לדברים על תחושת הכבוד שבייצוג החיל מול עיני העם כולו בטקס שעד כה צפו בו מהצד האחר של המרקע, טקס שמחזק את תחושת הגאווה הלאומית לנוכח השנתיים וחצי שחלפו מאז ראשית המלחמה.

מדובר בחזרות של כחודשיים לטקס לאחר בחירת המועמדים לדגלנות בחילות השונים. עם זאת, כאשר החלה המערכה מול איראן הוקפצו ע' ו-ג' ליחידותיהם למשימות המבצעיות עד לרגיעה מסוימת שאיפשרה חזרה לאתגר הדגלנות בהר הרצל.