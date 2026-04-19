לאחר עשרה ימים של חיפושים אינטנסיביים, אותר אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-18 ללא רוח חיים במים מול חוף סידני עלי בהרצליה. שפיגל נעדר מאז יום שישי, 11 באפריל, כאשר טבע בחוף צאנז בנתניה.

עם קבלת הדיווח על הנעדר לפני עשרה ימים, הוזנקו כוחות גדולים של יחידת הצוללים של זק"א יחד עם צוות זק"א נתניה והיחידה לאיתור נעדרים. הכוחות הקימו חפ"ק ייעודי בחוף ובשיתוף משטרת ישראל, יחידת להבה ויחידת החופים של הרשות המקומית, החלו בסריקות נרחבות לאורך קו החוף ובמרחב הימי.

מנכ"ל זק"א צבי חסיד אמר: "לפני כעשרה ימים התקבל דיווח על נעדר בחוף צאנז בנתניה. מאז פעלו כוחות רבים של זק"א מכלל היחידות מסביב לשעון, תוך שימוש באמצעים מתקדמים, במטרה להביא לאיתורו. לצערנו, החיפושים הסתיימו בתוצאה קשה וכואבת".

רואי ליברמן, מפקד יחידת הצוללים בזק"א, ציין: "עם קבלת הדיווח הוקפצו צוותי הצוללים לחוף צאנז. הצוותים ביצעו סריקות מקיפות לאורך קו החוף ובתוך הים, תוך שימוש בציוד מתקדם, באמצעים טכנולוגיים ובסיוע כלי שיט ייעודיים. לצערנו, הנעדר אותר ללא רוח חיים".

שי רומנו, ראש צוות זק"א נתניה במרחב שרון, הוסיף: "מאז יום שישי לפני כעשרה ימים מתנדבי זק"א מצוות נתניה לא עוזבים את החוף, ויחד עם כלל היחידות של זק"א, והשיטור הימי ויחידת להבה מבצעים סריקות ביבשה ובים ומהאוויר במטרה לאתר את הנעדר. כעת לצערנו הוא אותר ללא רוח חיים".

אברהם ישעיהו היה אחיו של יששכר דוב שפיגל, שנפטר אף הוא ימים אחדים לאחר שנמשה מהמים במצב אנוש. המשפחה מתאבלת על שני האחים שטבעו באסון הכפול.