ראש בית המדרש לבוגרי צבא של צל"ש ברעננה, הרב אור שוואקה, נפצע באורח בינוני בצוואר וברגליים בשישי האחרון בלחימה בלבנון.

בשבת עבר סדרת טיפולים בהם הוציאו לו רסיס שחדר מילימטר מקנה הנשימה. המשפחה מבקשת להתפלל לרפואתו - הרב יצחק אור בן כרמלה.

לפני חודש, שבועיים לאחר שהוקפץ ללבנון בשבת זכור עם פרוץ מלחמת 'שאגת הארי', שלח הרב שוואקה מסר לתלמידי בית המדרש שהמשיכו ללמוד גם בתקופת 'בין הזמנים' משדה הקרב: "השאגה הזאת היא כדי שעם ישראל יתקרב ויתאחד ויגביר את הקדושה בעם ישראל. זה קורה היכן שאתם נמצאים. כאן זה רק האמצעי כדי להסיר את המפריעים והרשעים שמחכים שמישהו יקצור אותם".

הרב פרץ איינהורן, ראש הארגון, עדכן את הצוותים על מצבו של הרב וכתב: "לרב אור יש 2 רגליים שבורות. הוציאו לו רסיס מילימטר וחצי מקנה הנשימה. מדובר בנס ענק. צריך עוד הרבה תפילות לשיקום גופני וגם נפשי".

עוד הסביר הרב איינהורן כי הרב אור לקח מאוד קשה שאיבד חייל אך כתב עוד: "הרב אמר לי שממשיכים בכל הכוח עם כל המשימות לטובת עם ישראל. בבית המדרש לבוגרי צבא ברעננה ובמילואים". לבסוף ריגש כשהודיע כי הרב שוואקה "מחכה להחלים ולחזור לשים ווסט".