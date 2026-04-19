פרסום ראשון: המשרד לשירותי דת מקדם בימים אלו מהלך רחב למינוי 18 רבנים אזוריים במועצות אזוריות ברחבי הארץ.

במסגרת ההיערכות למהלך, נבחרו כבר נציגים לוועדות הבחינה, שיפעלו לבחירת הרבנים בהתאם לנוהל הקיים.

המהלך מתבצע בהתאם לחוזר מנכ"ל הקובע את אופן הרכבת ועדות הבחינה. הנוהל מבדיל בין מועצות אזוריות שאין בתחומן מועצה דתית לבין מועצות שבהן פועלת מועצה דתית, ובהתאם לכך נקבע הרכב שונה לוועדות.

במועצות האזוריות שאין בתחומן מועצה דתית, כוללות ועדות הבחינה את ראש המועצה או נציגו כיושב ראש, מנכ"ל המועצה או נציגו, שני רבנים שמונו על ידי מועצת הרבנות הראשית ונציג ציבור מקומי. מועצות אלו כוללות את אשכול, חבל אילות, לב השרון, מטה אשר, מטה יהודה ושער הנגב.

במועצות האזוריות שבהן קיימת מועצה דתית, הרכב הוועדה כולל נציג מועצה דתית כיושב ראש, נציג המועצה האזורית ורב אזורי ממועצה אזורית אחרת שמונו על ידי מועצת הרבנות הראשית. בין מועצות אלו נמנות בקעת הירדן, גלבוע, הר חברון, חבל יבנה, לכיש, כפר פינס, מגילות ים המלח, מטה בנימין, עמק יזרעאל, שדות דן, שדות נגב ותמר.

התקנים למינוי הרבנים האזוריים כבר תוקצבו ואושרו על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשלמת הליך מינוי חברי הוועדות מהווה שלב מתקדם לקראת איוש המשרות. המהלך צפוי להביא למינוי רבנים אזוריים בכלל המועצות שנכללו בתהליך.

מסתמן כי ארבעה מהרבנים שימונו יהיו מהציונות הדתית. כך למשל, במועצת בנימין ובהר חברון צפוי להתמנות רב ציוני דתי ואף נציג הרבנים בשניהם הוא הסרוג הרב גבריאל קדוש, רב מועצה אזורית בני שמעון ולשעבר מרבני גוש קטיף.