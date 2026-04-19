רבני תורת הארץ הטובה, בהם הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן והרב יוסף ארציאל, פנו לראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, בקריאה דחופה לקדם את מינויו של רב עיר.

במכתב צוין כי העיר עומדת זה זמן רב ללא רב מכהן, מצב שלדבריהם גורם לחסרון ניכר בהנהגה ההלכתית, החינוכית והרוחנית של הקהילה.

הרבנים הדגישו כי בגבעת שמואל מתגוררים קהלים מגוונים, ובפרט בני הציבור הדתי-לאומי, המהווים לדבריהם חלק מרכזי ומשמעותי מתושבי העיר. עוד כתבו כי קיימות הסכמות ברורות שלפיהן רב מהציונות הדתית מיועד להתמנות לתפקיד, מהלך שלדבריהם יש בו משום "כבוד התורה" והתאמה לצורכי הקהילה.

במכתב נכתב כי השעה דוחקת לנוכח לוחות הזמנים הפוליטיים של ערב תקופת הבחירות, וכי חלון ההזדמנויות להקמת הגוף הבוחר הולך ונסגר. לדבריהם, כבר מהשבוע הבא לא ניתן יהיה להשלים את המהלך, ועיכוב נוסף עלול להותיר את העיר ללא הנהגה רוחנית למשך שנים נוספות.

רבני תורת הארץ הטובה ביקשו מברודני לפעול עוד השבוע לקידום בחירת נציגי המועצה לגוף הבוחר, כדי שבשבוע הבא ניתן יהיה להקים את הגוף הבוחר לבחירת רב העיר ולהכריז על בחירות עוד בתקופת כהונתה של הכנסת הנוכחית. "עת רצון וצורך השעה שאין למעלה ממנו".

לסיום הדגישו הרבנים כי "זכות הרבים תלויה בך", לצד קריאה לפעול בדחיפות ובנחישות לקידום המינוי.