אירוע ירי המוני ומחריד במדינת לואיזיאנה הסתיים בתוצאות קשות במיוחד: שמונה ילדים ובני נוער, בגילאי שנה עד 14 בלבד, נרצחו במה שהוגדר על ידי המשטרה המקומית כאירוע אלימות בתוך המשפחה.

השריף של העיר שריבפורט מסר כי במהלך התקרית נורו בסך הכל עשרה בני אדם. כוחות הביטחון שהוזעקו למקום מצאו זירה קשה בתוך בית המגורים, כאשר רוב הקורבנות הם קטינים שלא הצליחו להימלט מהאש.

החשוד ברצח גנב רכב סמוך לזירה וניסה להימלט מהאזור. שוטרים פתחו במרדף ממושך אחרי הרכב הגנוב ברחובות העיר. המרדף הסתיים כאשר השוטרים הצליחו לחסום את החשוד. במהלך ניסיון המעצר פתח החשוד באש לעברם, והשוטרים השיבו בירי והרגו אותו.

השריף המקומי ציין כי מדובר באחד האירועים הקשים ביותר שידעה העיר, במיוחד לאור גילם הצעיר של הקורבנות. הרקע המדויק לאירוע הטראגי - נחקר.