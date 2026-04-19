במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארגנטינה חאבייר מיילי הוכרז היום (ראשון) על פתיחת הקו הישיר בין ישראל לארגנטינה.

המהלך שקודם בחודשים האחרונים במשרד האוצר, נועד לתמוך בהעמקת הקשרים הכלכליים בין המדינות, להקל על פעילות עסקית ושיתופי פעולה בינלאומיים, ולתרום להרחבת היקפי הסחר וההשקעות בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית.

בנוסף, צפוי הקו לשפר את הנגישות התחבורתית בין המדינות, לעודד תיירות נכנסת ויוצאת ולהנגיש יעדים מרוחקים לציבור הישראל.

המהלך נעשה באמצעות חברת אל על שתפעיל את הקו, זאת בהתאם להחלטות הממשלה בנושא, וכולל מנגנון תמיכה להפעלת הקו, במטרה לייצר היתכנות כלכלית להפעלתו ולבסס פעילות תעופתית סדירה לאורך זמן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "הטיסות הישירות בין ישראל לארגנטינה יקרבו את הידידות בין המדינות שלנו עוד יותר. יחד עם חברי הנשיא מיליי, אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה בכלכלה, בטכנולוגיה, בביטחון ועכשיו גם בתעופה ובתיירות בקשר ישיר ומהיר. נמשיך לחבר את ישראל לעולם - ואת העולם לישראל".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף "קידום קו תעופה ישיר בין ישראל לארגנטינה הוא חלק ממאמץ רחב לחזק את החיבורים הכלכליים והאסטרטגיים של ישראל עם שווקים בינלאומיים. בתקופה הנוכחית יש חשיבות מיוחדת להעמקת הקשרים עם מדינות ידידות וליצירת תשתיות שיתמכו בצמיחה, במסחר ובתנועת אנשים".

שרת התחבורה מירי רגב ציינה כי "הקו הישיר לארגנטינה, זהו מהלך אסטרטגי שמחזק את החיבור של ישראל לעולם ומרחיב את מפת התעופה שלנו ליבשות חדשות. בתקופה מורכבת, שבה שמירה על שמיים פתוחים היא משימה לאומית, אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות כדי לייצר רציפות תחבורתית, להנגיש יעדים חדשים לאזרחי ישראל ולחזק את הכלכלה, התיירות והקשרים הבינלאומיים. נמשיך לפתוח עוד ועוד קווים, לחזק את התחרות ולהבטיח לציבור הישראלי תעופה נגישה, בטוחה ומתקדמת".

יו"ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי סיכם "פתיחת הקו הישיר בין ישראל לארגנטינה, עליו עמלנו בחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה עם המדינה הוא מהלך מבורך. עבורנו זה קו היסטורי ומרגש, שמשקף את מחויבותנו להרחיב את החיבור של ישראל לעולם. אנו גאים להמשיך ולבנות את התשתית התעופתית שמחברת את ישראל לעולם, ולהבטיח כי דגל ישראל ימשיך להתנוסס בגאווה גם ביעדים רחוקים".