מפקד טקס הדלקת המשואות, אלוף-משנה (מיל') שמעון דרעי צילום: דובר צה"ל

צה"ל משלים את הכנותיו האחרונות לטקס הדלקת המשואות שיפתח את חגיגות שנת ה-78 למדינת ישראל.

השנה, הטקס ייערך תחת הנושא המרכזי "עוצמות של התחדשות", המוקדש להישגי המדינה בשנה החולפת ולפריצות הדרך הטכנולוגיות שצמחו מתוך אתגרי הלחימה.

על רחבת הטקס יצעדו כ-125 דגלנים שנבחרו בקפידה מכל האגפים, הפיקודים והזרועות. הדגלנים, המייצגים את כלל חלקי החברה הישראלית, התאמנו בחודשיים האחרונים במתכונת מורכבת תחת מגבלות המצב המבצעי, כשהם משלבים בין שירות פעיל ביחידותיהם לבין החזרות המפרכות על צורות הצעידה החדשות.

החזרות לטקס יום העצמאות צילום: דובר צה"ל

עבור מפקד הטקס הוותיק, אלוף-משנה (מיל') שמעון דרעי, המעמד השנה טומן בחובו התרגשות מיוחדת וחסרת תקדים.

"הנושא 'עוצמות של התחדשות' מתקשר למשפט שאיתו בחרתי לפתוח את הטקס - 'ושבו בנים לגבולם'", שיתף דרעי.

"עבורי, זהו רגע עוצמתי בצורה בלתי רגילה לפקד על הטקס הראשון שבו לא נצטרך לפתוח בתפילה לשובם של השבויים והנעדרים. זהו סמל אמיתי להתחדשות ולתקומה של העם", הוסיף.

הצורות שיבצעו הדגלנים השנה הותאמו לרוח התקופה ולמצפן הטכנולוגי של המדינה. לצד הסמלים המסורתיים, ישלבו הדגלנים בתנועתם אלמנטים ויזואליים המסמלים את החדשנות הישראלית ואת עוצמת ההתאוששות של המשק והחברה לאחר שנות הלחימה.