העיתונאי מנחם הורוביץ יוצא להגנת ראש השב"כ דוד זיני, לאחר תחקיר לא מחמיא, שפורסם נגדו בחדשות 12.

"מערכות הקשרים והיחסים בין שב"כ לעיתונאים במדינת ישראל לא מעניינות אותי. לא ראיתי גם את ראש ממשלת ישראל, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, עומדים ומספרים לעיתונאים על ההצלחות באיראן", אמר הורוביץ.

הוא הדגיש "הבנתי ביום שזיני נבחר לתפקידו שיחפשו אותו מתחת לאדמה כולל ציטוטים שאמר או לא אמר. שיוכיח את תפקודו כראש השב"כ ויעזוב את מה שכותבים עליו בתקשורת".

השגריר לשעבר גלעד ארדן שהשתתף בדיון הוסיף "אני לא מתייחס לרכילות. האינטרס של אזרחי ישראל הוא ששב"כ ואלופים בצה"ל לא ישקיעו את זמנם בראיונות ובתקשורת. חפשו את עיקר העשייה של השב"כ. האם היו שינויים לרעה? דווקא להיפך. ראיתי שהוא החמיר את האכיפה במה שאחיו חשוד. אני לא חושב שכבר צריך לשפוט אותו בזמן כה קצר".