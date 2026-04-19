הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, שיתף הערב (ראשון) בתחושותיו לקראת יום הזיכרון השני מאז פרוץ המלחמה בה נפל נפילת בנו, רס"ר (במיל') גל איזנקוט ז"ל, ושני אחייניו.

איזנקוט, ששירת 41 שנים בצה"ל, סיפר בראיון בכאן רשת ב' כי השכול תמיד היה החלק הקשה ביותר בתפקידו, אך דבר לא הכין אותו לרגע שבו הדפיקה בדלת הפכה לאישית. "אתה מחפש בעיקר משמעות למחיר הכבד הזה, שנהיה ראויים לו - כמשפחה וכמדינה", אמר.

הוא שיחזר את הרגע המצמרר ב-8 בדצמבר 2023, כשהיה בביקור במפקדת האוגדה שנלחמה בג'באליה. "הגעתי למפקדת האוגדה, הרמתי מבט וראיתי את המיקום של הגדוד שלו. אחרי 40 דקות נכנס אלוף במילואים נדב פדן והודיע לי שגל נהרג. ניסיתי לנתק בין היותי אבא של גל לבין חברי בקבינט המלחמה. היה לי ברור שחייבים תמרון רחב, וידעתי שהבן שלי שם".

למרות עברו הצבאי הקשוח, איזנקוט הודה כי האובדן סדק את המעטפת שבנה לאורך השנים. "אני חושב שלא בכיתי 50 שנה. בלוויה של גל בכיתי".

"שבוע אחרי שגל נהרג הביאו לנו את 'הארגזים הכחולים' עם הציוד שלו. עד היום לא פתחתי אותם, אני דוחה את זה כל הזמן", סיפר. מחר בבוקר צפוי איזנקוט לצפות לראשונה בתחקיר הנפילה הפורמלי של צה"ל. "עד עכשיו דחיתי את זה. דיברתי עם האנשים שהיו לידו וזה הספיק לי, אבל מחר אשב עם בני הבכור ואראה את הפרטים".

לצד הגעגוע והחוסר, איזנקוט מדגיש את החשיבות בבחירה בחיים עבור הנכדים ושאר בני המשפחה: "צריך לחפש את הסיבות הטובות להמשיך. אני מבין שאת הגלגל אי אפשר להחזיר אחורה, אבל רוצה שהם ימשיכו להתפתח, לשמוח ולאהוב את החיים".

גל איזנקוט ז"ל, קצין ביחידת מגלן, נפל בפיצוץ פיר בדרום הרצועה. יממה לאחר מכן נפל אחיינו של גדי, סמל מאור כהן איזנקוט, ובנובמבר 2024 נפל אחיין נוסף, סרן יוגב פזי.