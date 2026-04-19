הרב פנדל נגד שילוב בנות ללא

הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, התייחס לסוגיית שילוב נשים ביחידות הלוחמות בצה"ל, ובפרט בשריון, ומתח ביקורת על מדיניות המערכת ועל התערבות בג"ץ.

"אנחנו אומרים לבג"ץ, תרדו לעם, אל תהיו כל כך קבועים, הצדק שלכם מנותק, פשוט מנותק מהיכולת של מה שאנחנו חיים בשטח", אמר הרב.

הרב פנדל אמר כי השילוב בין שירות מעורב לבין שמירה על אורח חיים דתי אינו מתאפשר בפועל עבור רבים מהלוחמים. "זה לא הולך יחד, תחליטו, או חרדים ודתיים או בנות מעורבות בכל דבר, בצורה שהופכת את השירות בצה"ל למשהו לא אפשרי".

בהמשך ציין כי מדובר גם בשינוי בין-דורי. "הבחורים, זה לא אותו דור, הם לא יקבלו את הכפייה החילונית ולא את זה שמכריחים אותם ללכת נגד האמונה שלהם".

הרב פנדל הוסיף כי יש לבחון את הסוגיה גם על רקע המציאות הביטחונית, וציין כי במהלך תקופות לחימה נעשו פשרות זמניות, אך לטווח הארוך נדרש פתרון ברור. הוא הזהיר מפני יצירת קרע בציבור וקרא לשמור על מסגרת של "מחנה קדוש".