תיעוד שהופץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות מציב את צה"ל בעמדת התגוננות אל מול ביקורת בינלאומית.

בתמונה נראה חייל, הלבוש במדים וציוד מלא, כשהוא משתמש בפטיש כדי לנפץ פסל של ישו המוצב בכפר דיר סריאן שבדרום לבנון.

הכפר, השוכן בגזרה המזרחית, נמצא בימים אלו תחת שליטת כוחות צה"ל כחלק מהתמרון הקרקעי להסרת תשתיות חיזבאללה.

התיעוד הפך לוויראלי תוך דקות ספורות ועורר תגובות קשות במיוחד מצד הקהילה הנוצרית בלבנון, כמו גם מצד גורמים דתיים ופוליטיים ברחבי העולם, הרואים במעשה פגיעה בחופש הדת.

מצה,ל נמסר בתגובה "פעולות אלו אינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה"ל וההתנהלות המצופה מחייליו. האירוע יתוחקר באופן יסודי ומעמיק, ובמידת הצורך יינקטו צעדים בהתאם לממצאים".