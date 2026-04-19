23 נקודות השיגה בית"ר ירושלים ממצבי פיגור העונה, הכי הרבה מכל אחת אחרת. שבעה מהפכים עשתה בית"ר העונה, אך הערב (מוצאי שבת) לא הייתה זקוקה לכזה במשחק שפתח עבורה את הפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל.

אחרי שניצחה במחזור שעבר באצטדיון טדי הביתי את הפועל ירושלים בדרבי בתוצאה 2:0, הערב הגדילה בית"ר לעשות באצטדיונה הביתי, אצטדיון טדי שבבירה המלא עד אפס מקום, כשהפעם היה זה תורה של מכבי חיפה לצאת מעיר הבירה עם הפנים בין הידיים אחרי תצוגת נפל חלשה במיוחד.

בית"ר עלתה ליתרון משער מוצדק בפנדל בדקה ה-22 לאחר הכשלה על זיו בן שימול, שחקנה לשעבר של חיפה שכבש מולה במפגש הקודם ביניהן שער ניצחון דרמטי עמוק בתוך תוספת הזמן.

הפעם הקפטן שחזר להרכב, ירדן שועה כבש את הפנדל במה שהיה שערו ה-13 העונה וגם הפסקת המחצית לא עזרה לחיפה האנמית כששחקן אחר שלה לשעבר, עומר אצילי העלה את בית"ר ליתרון כפול אך השער נפסל בשל טענת נבדל.

שועה במסירה גאונית נוספת שלו העונה, הגביה מהקרן לראשו של בלם הירושלמים, בריאן קראבלי שכבש את שערו הראשון במדי בית"ר.

בית"ר שכבשה 23 שערים מהדקה ה-75 ואילך, הרבה יותר מכל קבוצה אחרת העונה בליגת העל, לא אמרה די ואחרי רצף מסירות נהדרות בישל בן שימול למחליף דור מיכה שכבש שער שלישי על סף שריקת הסיוםץ

בית"ר עונה לבאר שבע שניצחה אמש באותה התוצאה, עם 0:3 קליל על מכבי חיפה המתפרקת, ניצחון שמצמק את הפער בטבלה מהראשונה והמוליכה הפועל באר שבע חזרה ל-2 נקודות בלבד.

במחזור הבא תתארח בית"ר אצל הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר שבבירת הנגב, בו לא הפסידה עדיין העונה בליגה, במה שעשוי להיות משחק עונה על תואר האליפות.