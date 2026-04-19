הרב צבי טאו, מבכירי הרבנים בציונות הדתית ומנהיגה הרוחני של מפלגת נעם, תוקף בחריפות תקדים את מערכת המשפט, את התנועה הפמיניסטית ואת מגמות השוויון בצה"ל וברבנות הראשית.

בהקלטות שפורסמו ב-i24NEWS נשמע הרב טאו במתקפה נגד שופטי בג"ץ שהחליטו לחייב שילוב נשים בשיריון. "כמו שלא אכפת להם להזיק לצה"ל, שזה יחליש את צה"ל וגורם לסרטן בצה"ל ושזה מזיק והכל הופך למשחק. הם רוצים להיות השפיץ של מחריבי העולם. חכם רואה את הנולד ויודע לאן זה חותר.

כמו שלא אכפת להם שזה מזיק לצה"ל, לעירנות ולכוח הלחימה, לא אכפת להם שהרבנות הראשית תינזק ושכוחה ימעט", הוסיף הרב.

הדברים באו בתגובה להחלטה נוספת של בג"ץ המחייבת את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן בבחינות ההסמכה להלכה. לפי הדיווח, ארבע נשים ראשונות צפויות להיבחן כבר במהלך השבוע הקרוב, מהלך שהרב טאו רואה בו פגיעה אנושה במוסד הרבנות.