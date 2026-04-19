נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הערב (ראשון) בחשבונו ברשת החברתית TRUTH כי צבא ארה"ב השתלט על מכלית נפט אירנית שלטענתו ניסתה לפרוץ את המצור.

"היום, ספינת משא תחת דגל איראן בשם TOUSKA, באורך של כמעט 270 מטרים ובמשקל של נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב, ציין טראמפ.

הוא הוסיף כי "משחתת הטילים המונחים של חיל הים האמריקאי USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן, וקראה לה לעצור. הצוות האיראני סירב להקשיב, ולכן ספינת חיל הים שלנו עצרה אותם במקום על ידי פיצוץ בחדר המכונות".

"כרגע, חיל הנחתים האמריקאי נמצא במשמורת על הספינה. ה-TOUSKA נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקאי בגלל היסטוריה קודמת של פעילות בלתי חוקית עליה. יש לנו משמורת מלאה על הספינה, ואנחנו בודקים מה יש על הסיפון", סיכם.