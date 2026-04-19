פעמיים נפגשו שתי היריבות הגדולות של העיר תל אביב, מכבי והפועל למשחק בתאריך 19 באפריל, בשניהם האדומים מת"א הם אלו שניצחו.

אחרי שניצחו בהפתעה גדולה ובדרמה אדירה את משחק הדרבי האחרון ביניהן העונה, במה שקטע רצף של 12 וחצי שנים ללא ניצחון על המכבים מת"א, הערב (ראשון) הדרבי התל אביבי חזר לסדר הישן כשמכבי ניצחה בקושי בתוצאה 0:1.

וזה היה קשה.

הפועל שהייתה בלתי מנוצחת בעשרת המחזורים החאורנים וספגה שער אחד בלבד בששת המשחקים האחרונים, נקלעה אמנם לפיגור משער של לא אחר מאשר דור פרץ בדקה ה-12, אך בלמה של הפועל ת"א, צ'יקו שכבש את שער הניצחון הדרמטי במשחק הדרבי לפני כשלושה חודשים, כבש וכבר חגג שיוויון אך השער נפסל.

מכבי שלא השיגה ניצחון העונה על אחת מבין 5 הקבוצות הראשונות בטבלת ליגת העל בכדורגל, משיגה ניצחון ראשון כזה, עם פתיחת הפלייאוף העליון ועוד על היריבה המרה מהצד השני של העיר ונוקמת בה על ההפסד מלפני שלושה חודשים.

הפועל? זו לא מצליחה לשחזר הישג שכולל שתי ניצחונות רצופים בדרבי, לראשונה מאז עונת 2009/10.