אירוע קשה התרחש היום (ראשון) בשלוחת "הדסה" בבית שמש, כאשר מטופלת בשנות העשרים לחייה פתחה במסע של אלימות וכליאה בתוך המרפאה, שהסתיים בפציעה משמעותית של אשת צוות רפואי.

האירוע החל כאשר המטופלת הביעה אי-שביעות רצון מהחלטתה המקצועית של הרופאה המטפלת. במקום לנהל דיאלוג, החלה הצעירה להתפרע, כלאה את הרופאה בתוך חדר הטיפולים ומנעה בכוח משאר חברי הצוות להיכנס פנימה.

במהלך המהומה, תקפה המטופלת אחות שניסתה להתערב, והכתה אותה בעוצמה. כתוצאה מהתקיפה, נגרמה לאחות חבלה משמעותית בידה שהצריכה טיפול רפואי דחוף.

לאחר התקיפה נמלטה המטופלת מהמקום. נשות הצוות המזועזעות הגישו תלונה רשמית במשטרה, שפתחה בחקירה מאומצת לבירור נסיבות המקרה ואיתור החשודה.

גורמי אכיפת החוק ציינו כי מדובר באירוע חמור הכולל חשד לכליאת שווא ותקיפת עובד ציבור.

בהנהלת הדסה, יחד עם ועד הרופאים וועד האחיות, הגיבו בזעזוע עמוק למקרה והוציאו קריאה חד-משמעית לרשויות החוק. "אנו מגנים בשאט נפש ובזעזוע עמוק את התנהגות המטופלת. לא נסבול כל אלימות כלפי צוותים שעוסקים בהגשת מענה רפואי ובהצלת חיים".

הנהלת בית החולים הדגישה כי תלווה את ההליך המשפטי ותדרוש מיצוי דין מלא וענישה מקסימלית, במטרה לייצר הרתעה. "מערכת הבריאות כולה מחויבת להוקיע אירועים שכאלה ולא לעבור עליהם בשתיקה, על מנת שלא ישנו בעתיד".