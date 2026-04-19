חיילי חטיבת החשמונאים לא ייקחו חלק בטקסי יום הזיכרון ולא יציינו את יום העצמאות כמקובל בכלל יחידות צה"ל, כך דווח בחדשות 13.

על פי הדיווח במקום להשתתף בטקסים הממלכתיים, החיילים יישלחו לפעילות מבצעית יזומה. זאת מתוך רצון למנוע מהחיילים חשיפה לתכנים ציוניים וממלכתיים, אשר נחשבים לבלתי מקובלים או מעוררי התנגדות בקרב הציבור החרדי ממנו הם מגיעים.

ההתאמות לא נעצרות רק בלוח השנה. שני חיילים מהחטיבה שנבחרו לקבל את עיטור מצטייני הנשיא, לא יתייצבו בבית הנשיא יחד עם שאר המצטיינים בטקס המסורתי - בשל החשש מחשיפה לשירת נשים במהלך הטקס הרשמי.

נשיא המדינה והרמטכ"ל יקיימו עבור השניים טקס נפרד ופרטי במועד אחר, במהלך שנתפס כחריג ביותר בפרוטוקול הממלכתי.