חברת התעופה אייר ניו זילנד הכריזה על מהלך חדשני, במסגרתו יוצגו מתקני שינה ייעודיים לנוסעי מחלקת תיירים בטיסות ארוכות. היוזמה נועדה לשפר את תנאי הנסיעה ולאפשר לנוסעים לנוח בצורה נוחה יותר במהלך הטיסה.

על פי הדיווחים, המתקן החדש כולל דרגשי שינה, בדומה למיטות קומותיים, אשר יוצעו לנוסעים כחלק משירות נוסף. מדובר בפתרון שלא היה קיים עד כה במחלקת תיירים, ומציב סטנדרט חדש בתחום.

הנוסעים לא יקבלו מיטה לכל אורך הטיסה, אלא יוכלו להזמין מראש פרקי זמן מוגבלים לשימוש במתקן. כך מבקשת החברה לאפשר לכמה שיותר נוסעים ליהנות מהשירות במהלך טיסות ארוכות במיוחד.

המהלך זכה לסיקור נרחב בתקשורת הבינלאומית, שם הודגש הפוטנציאל לשנות את חוויית הטיסה עבור נוסעים רבים. לצד זאת, הועלו גם שאלות לגבי עלות השירות והיקף זמינותו בפועל.

הצגת המתקן החדש משתלבת במגמה רחבה יותר בענף התעופה, המבקשת לשפר את תנאי הנסיעה במחלקת תיירים. חברות תעופה שונות בוחנות דרכים להעניק לנוסעים חוויית טיסה נוחה יותר, גם ללא מעבר למחלקות היוקרתיות.