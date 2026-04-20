השנה, אחרי תקופה ארוכה של מלחמה ואתגרים לאומיים, במועצה האזורית בנימין בחרו לציין את יום העצמאות בדרך שמבקשת לחבר מחדש את הציבור אל השטח, אל הנוף ואל מה שנבנה כאן במשך השנה - חוויה רחבה, פתוחה ומחוברת למרחב עבור כל המשפחה.

הבחירה הזו מבטאת תפיסה רחבה יותר של התקופה: אחרי חודשים שבהם המציאות הישראלית התערערה והתרכזה סביב כאב ואתגרים, יש גם צורך לחזור ולבנות את תחושת השייכות והחיבור. לא רק לזכור על מה נלחמנו - אלא גם לפגוש אותו בפועל. לצאת אל השטח, לראות את ההתיישבות, את הנופים ואת המקומות שבהם החיים ממשיכים - ולהתחבר מחדש למשמעות של עצמאות דרך המרחב עצמו.

בשל כך, במקום ארבעה מתחמי ענק כפי שנהוג היה בשנים קודמות, יום העצמאות הקרוב ייפרס על פני עשרות נקודות ברחבי המועצה, ובהן כ-26 מוקדי פעילות וצילום מרכזיים: אתרי תיירות, מעיינות, תצפיות, חוות חקלאיות ונקודות התיישבות חדשות. הרעיון פשוט - לצאת מהבית, לנוע בין המקומות, להכיר את המרחב ברגליים, ולהתחבר מחדש לנופי בנימין.

במהלך היום יוכלו המבקרים להגיע לנקודות שונות, לטייל, לעצור, להצטלם ולקבל חוויה משתנה בכל אתר. בחלק מהמקומות תתקיים פעילות, באחרים יחולקו הפתעות - ובהן גם משאיות ארטיקים שיפוזרו ברחבי המרחב ויחלקו למטיילים. לצד המעיינות והתצפיות, נכללים במיזם גם חוות, יקבים, אתרי מורשת ועגלות קפה - מה שמאפשר לכל משפחה לבנות לעצמה חוויה מותאמת.

בנוסף, יתקיימו פעילויות צילום עם מסגרות ייעודיות, כאשר המשתתפים יוכלו לסרוק קוד במקום, להעלות תמונות ולהשתתף בהגרלה לפרסים - כאשר ככל שמצטלמים ביותר נקודות, כך גדלים סיכויי הזכייה.

הבחירה במודל הזה אינה רק פתרון לוגיסטי - אלא אמירה. בבנימין מבקשים השנה להדגיש את החיבור לשטח, את ההתפתחות המתמשכת של האזור ואת העובדה שגם בתקופה מורכבת - החיים, הבנייה וההתיישבות ממשיכים קדימה.

הפריסה הרחבה של הפעילות מאפשרת לכל משפחה לבנות לעצמה את יום העצמאות שלה - מסלול טיול אישי בין נקודות שונות, עצירה במעיין, תצפית על ההרים, ביקור בחווה או היכרות עם נקודות חדשות שקמו בתקופה האחרונה.

בתיירות בנימין מסבירים כי המהלך נולד מתוך רצון לא רק לחגוג, אלא גם להניע אנשים לצאת, לראות ולהרגיש את השטח: "השנה אנחנו מזמינים את הציבור לא להגיע למקום אחד - אלא להכיר את כל המרחב. לראות בעיניים את מה שקורה כאן".

ראש המועצה ישראל גנץ אמר: "דווקא בשנה כזו אנחנו בוחרים לא לעצור. אנחנו ממשיכים לבנות, להתרחב ולחזק את האחיזה והריבונות שלנו בשטח. יום העצמאות הזה הוא הזדמנות לצאת, לראות בעיניים את בנימין המתפתחת - את החוות, היישובים, הנקודות החדשות - ולהבין שהסיפור שלנו ממשיך קדימה. מי שמגיע לכאן לא רק מטייל - הוא פוגש מציאות של עשייה, של צמיחה ושל ריבונות בפועל".

בבנימין מזמינים את הציבור הרחב להגיע ביום העצמאות, לפתוח את המפה, לבחור מסלול - ופשוט לצאת לדרך.

לחצו כאן לפרטים נוספים על נקודות הטיול בבנימין ובואו לחגוג איתנו ביום העצמאות