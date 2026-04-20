צבא ארצות הברית פתח במבצע מורכב לטיהור מצר הורמוז ממוקשים ימיים שהונחו על ידי איראן, כך דיווח הבוקר (שני) ה"וול סטריט ג'ורנל".

המבצע, שמתואר כ"מאמץ שקט" וזהיר, מתבצע באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של כלי שיט בלתי מאוישים, במטרה לפתוח מחדש את עורק התחבורה הימי הקריטי ביותר עבור משק האנרגיה העולמי.

לפי הדיווח, המהלך נועד לכרסם ביכולת ההרתעה והאחיזה של טהראן במצר, שדרכו עוברת כחמישית מתצרוכת הנפט העולמית.

הצבת המוקשים על ידי איראן בתקופה האחרונה הובילה לשיבושים קשים בשיט המסחרי ולעליית מחירי הביטוח הימי, מה שהניע את הפנטגון לפעול לצמצום האיום.

גורם ביטחוני אמריקני אישר את דבר המבצע, אך שמר על עמימות בנוגע למיקומים המדויקים ולסוג הטכנולוגיה המופעלת.

הוא ציין כי הצבא משתמש בשילוב של יכולות "מאוישות ובלתי מאוישות". השימוש בטכנולוגיות המתקדמות מאפשר לסרוק שטחים נרחבים ולנטרל מוקשים מבלי לסכן חיי אדם באזורים הממוקשים, בעוד הכוחות המאוישים מספקים מעטפת אבטחה וניהול של המבצע מרחוק.