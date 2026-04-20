צה"ל איתר את החייל שניפץ את פסלו של ישו בכפר דבל בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שני) הודעת גינוי בעקבות תיעוד האירוע.

"כמדינה יהודית, ישראל מוקירה ומקיימת את הערכים היהודיים של סובלנות וכבוד הדדי בין יהודים לבני כל הדתות. כל הדתות משגשגות בארצנו ואנו רואים בבני כל הדתות שווים בבניית החברה והאזור שלנו. אתמול, כמו הרוב המכריע של הישראלים, הייתי המום ועצוב לשמוע שחייל צה"ל פגע בפסל דתי קתולי בדרום לבנון", כתב נתניהו בציוץ שפרסם ברשת X בשפה האנגלית.

הוא הוסיף " אני מגנה את המעשה בחומרה. רשויות הצבא מנהלות חקירה פלילית של העניין וינקטו צעדים משמעתיים קשים כראוי נגד העבריין. ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שדבק בחופש הפולחן לכולם. אנו מביעים צער על התקרית ועל כל פגיעה שנגרמה למאמינים בלבנון וברחבי העולם".

מוקדם יותר פרסם שר החוץ גדעון סער הודעת התנצלות רשמית. "המעשה המביש הזה מנוגד לחלוטין לערכינו. ישראל היא מדינה שמכבדת את הדתות השונות ואת הסמלים הקדושים שלהן. אנו מתנצלים בפני כל נוצרי שרגשותיו נפגעו", כתב סער ובירך על החלטת צה"ל לתחקר את המקרה בצורה יסודית.

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שיתף את הציוץ של סער והוסיף כי הוא "שמח שהשר סער נקט עמדה נחרצת לגנות את המעשה הזה המופקר של חייל צה"ל". האקבי הוסיף כי "זה לא מייצג כראוי את צה"ל, את ישראל או את ממשלת ישראל. נדרשים צעדים מהירים, חמורים ופומביים".

לאחר בדיקה של פיקוד הצפון, אישר צה"ל הלילה כי התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות הוא אותנטי. הצבא הודיע על שורת צעדים לתיקון הנזק.