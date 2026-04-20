דאגה שוררת בקהילת בעלזא בעקבות החמרה במצב בריאותו של האדמו"ר מבעלזא, רבי ישכר דב רוקח, בימים האחרונים. בנו, הרב אהרן מרדכי רוקח, פרסם אמש הודעה באמצעות 'קול בעלזא' - מערכת הודעות פנימית של החסידות - ובה פנייה לציבור חסידי בעלזא בארץ ובעולם להתפלל להחלמתו. בהודעה נאמר כי האדמו"ר שרוי בחולשה גדולה, ונקראו החסידים לומר מזמורי תהילים, לתת צדקה ולהתפלל לרפואתו. במהלך השבת האחרונה האדמו"ר לא יצא לתפילות הציבוריות והתפלל במניין מצומצם בביתו. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה והמהירה. שמו לתפילה: רבי יששכר דב בן מרים.