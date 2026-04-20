במבצע מודיעיני וצבאי משולב, חושפת היום (שני) קהילת המודיעין הישראלית את המבנה המלא של מנגנון הטרור החשאי של משמרות המהפכה.

החשיפה מגיעה בעקבות רצף הצלחות מבצעיות במהלך מערכת "שאגת הארי", שכללו חיסול של בכירי המנגנון וסיכול תשתיות טרור במדינות רבות, ובראשן אזרביג'אן וקפריסין.

מבצע "שאגת הארי" היווה נקודת מפנה בסיכול הטרור האיראני, כאשר חיל האוויר, בהכוונת המוסד ושב"כ, פגע בליבת הפיקוד של הארגון. בין היתר חוסל רחמאן מקדם ראש המנגנון וראש האגף למבצעים מיוחדים. הוא ניהל את מערך גיוס הפעילים והברחות האמל"ח לשטח ישראל.

טרוריסט נוסף שחוסל הוא מג'יד ח'אדמי - ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. הוא הנחה באופן ישיר את פעולות הטרור בחו"ל.

במהלך המבצע חוסל גם מחסן סורי - ששימש כחוליה המקשרת בין טהראן - לחוליות הטרור בשטח.

לצד אלו חוסל גם מהדי יכה-דהקאן שכונה "הדוקטור" ושימש קצין המבצעים שהוביל את מאמצי הטרור באזרביג'אן ובתורכיה. הוא גם מוכר כמי שעומד מאחורי הברחת רחפני נפץ לקפריסין ואיסוף מודיעין על בסיס חיל האוויר האמריקני "אינג'רליק".

אחד ההישגים המרכזיים שנחשפו הוא סיכול תשתית טרור מורכבת באזרביג'אן. חברי חוליה שהופעלו ישירות מאיראן נעצרו על ידי הרשויות המקומיות כשברשותם: רחפני נפץ ומטעני רסס שהוברחו למדינה. הם תכננו מתקפה נגד יעדים אסטרטגיים ובראשם צינור הנפט הבינלאומי (BTC) העובר דרך גיאורגיה ותורכיה. חברי החוליה גם אספו מידע על שגרירות ישראל בבאקו, בתי כנסת ומנהיגי הקהילה היהודית במדינה במטרה לפגוע בהם.