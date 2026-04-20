המונים התאספו אמש (ראשון) בירושלים למסע הלוויה מצמרר של אברהם ישעיהו (אבי) שפיגל בן ה-17, שגופתו אותרה מול חוף סידנא עלי בהרצליה.

למרות ההתרעה הקצרה והזמן המועט שחלף מאישור הזיהוי ועד מועד הלוויה, נאספו המונים בבית הוריו השכולים ברחוב רמת שלמה בירושלים.

המסע נפתח באמירת פרקי תהילים על ידי דודו, הרב ראובן מילצקי.

ראשון המספידים היה האב השכול, הרב שלמה שפיגל, שפתח בצידוק הדין ואמר בכאב: "אנחנו לקינו בכפליים. אחד ועוד אחד זה הרבה יותר משניים. כשאדם שאוהב אותך נותן לך מכה זה כואב הרבה יותר. הקב"ה נתן לנו משפחה יפה, הכל הלך כמו דבש, על מי מנוחות; לקבל כזאת מכה ועוד בכפול - זה 'אוי לנו כי לקינו בכפליים'".

האב הוסיף: "כולם אומרים לי שהוא קרבן ציבור, אני אומר שהוא פרה אדומה, הוא מטהר את כולם, הוא היה טוב לכולם".

בסיום דבריו ביקש: "תהיה מליץ יושר על כל המתנדבים היקרים שטרחו לחפש אותך, אנשים השקיעו מאמצים בשביל למצוא אותך".

לאחר מכן ספד לו רבו, ראש ישיבת תפרח, הרב אביעזר פילץ, שאמר: "קול ה' בכוח, קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים. ארזים זה הבחורים יששכר דב ואברהם ישעיהו שהיו שתולים בבית ה', בחצרות אלוקינו יפריחו - הקב"ה שבר את הארזים בצורה לא טבעית".

עוד ציין כי "אברהם ישעיהו היה מיוחד בשמחת חיים - חיים של תורה, חיים של תפילה וחיים של אהבת חברים".

בהמשך הספיד הרב ישראל גנס, שציין כי למד עם אבי ממש עד יומו האחרון, והעיד כי היה "בן עלייה שאין כדוגמתו". המשגיח הרב בנימין פינקל אמר לאב השכול: "אני אומר לך ר' שלמה, תמשיך בעבודת הקודש בישיבה למרות כל הקושי והצער".

את מסכת ההספדים חתם הרב יהושע מישקובסקי, ראש ישיבת 'אמרי משה', בה למד אבי בישיבה קטנה. ראש הישיבה ציין את הפסוק בתהילים: "בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו". הוא סיפר: "בשנה שעברה בזמן הזה שאלתי אותך: איפה אתה רוצה ללכת לישיבה גדולה? אמרת לי: אני רוצה ללכת לתפרח. שאלתי אותך למה, מה מיוחד בתפרח? ואתה אמרת לי: 'הרוצה להחכים ידרים', אני רוצה מקום שמנותק מעולם הזה, אני רוצה להתעלות".

לאחר אמירת הקדיש על ידי האב על בנו, יצאה הלוויה לעבר הר המנוחות, שם נטמן אבי לצד אחיו דובי.

האירוע הטרגי החל בערב שבת לפני כשבוע וחצי, כאשר שני האחים נסחפו במים בחוף צאנז בנתניה במהלך רחצה בים. האח הבכור, יששכר דב (דובי), חולץ במצב אנוש ונפטר במהלך הימים שלאחר מכן, בעוד אחיו אברהם ישעיהו נותר נעדר.

במהלך עשרת הימים שלאחר מכן נערכו חיפושים נרחבים בים ובאוויר, בהשתתפות כוחות משטרה, כבאות והצלה, שיטור ימי ומתנדבי זק"א ואיחוד הצלה, תוך שימוש באמצעים מתקדמים ובהם רחפנים, מסוקים ויחידות צוללים.

אתמול בצהריים אותרה גופתו בים מול חופי הרצליה.