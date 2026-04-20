יוסי דגן עם משה שוסטר וילדי שא-נור רועי חדי

רגע מרגש נרשם הבוקר ביישוב שא-נור שבצפון השומרון, כאשר לראשונה מאז הגירוש בשנת 2005 במסגרת חוק ההתנתקות, יצאה הסעת תלמידים מסודרת מהמקום ופיזרה את התלמידים בבתי הספר.

מי שזכה לסגור מעגל אישי ולאומי מרגש במיוחד הוא נהג ההסעות הוותיק של החברה לפיתוח השומרון, משה שוסטר ממבוא דותן, שהיה הנהג שנאלץ להוציא את הסעת התלמידים האחרונה לפני הגירוש.

הבוקר, שני עשורים לאחר מכן, הוא התיישב שוב מאחורי ההגה והסיע את דור העתיד של צפון השומרון אל ספסל הלימודים.

יציאת ההסעה הבוקר מתקיימת בהמשך ישיר לחזרה הרשמית ליישוב שצוינה אתמול בטקס לאומי בהשתתפות שרים, חברי כנסת והמוני חוגגים, ולאחר שמשפחות הגרעין השלימו את כניסתן לקראוונים.

הילדים שעלו הבוקר על ההסעה הם חלק מהמשפחות החלוצות, שמפריחות מחדש את ההתיישבות במקום לאחר שנים ארוכות של מאבק עיקש בהובלת מועצת שומרון לביטול הגירוש.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שגורש משא-נור בעצמו וחזר להתגורר ביישוב, הצטרף להסעה הראשונה מהישוב הבוקר ואמר לתלמידים הנרגשים: "לקום בבוקר, לראות את הנוף הנפלא של שא-נור, ולראות את שוסטר מחכה עם החיוך הנצחי שלו באוטובוס - זה הכי שא-נור בעולם. אם היית אומר לי, בכל יום מה-20 שנים שעברו, שאני אהיה מלווה הסעות אפילו ליום אחד עם הילדים המקסימים של שא-נור, הייתי קונה את זה, לוקח את זה בשתי ידיים, והייתי מוכן לתת הכול בשביל זה. ברוך ה' שאחרי 20 שנה של מאבק, אנחנו זוכים לחדש את היישוב ולהוציא את ההסעה הראשונה משא-נור, אבל הפעם לתמיד. שא-נור תהיה עיר בישראל".

משה שוסטר, נהג החברה הכלכלית לפיתוח השומרון, הוסיף "ההתרגשות הגדולה לחזור לפה אחרי 20 שנה, בפרט כשאני הוצאתי את הנגלה האחרונה מפה של הילדים, היום לבוא לקחת אותם, זו התרגשות אדירה מאוד מאוד, בפרט שאני גרתי פה בשא-נור לפני 45 שנה, לחזור לפה זו התרגשות שאי אפשר לתאר אותה. אני מקווה שהיישוב הזה יגדל ויפרח, ויהיו לא רק 16-17 משפחות, יהיו גם 60 ו-70 ויותר".