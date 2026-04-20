לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, השיק משרד התרבות והספורט לוגו ייחודי המבוסס על כתב ידה של סרן עדן נמרי ז"ל.

המהלך הוצג ביוזמת השר מיקי זוהר, ומטרתו להעניק ביטוי אישי לזיכרון הנופלים.

עדן נמרי ז"ל שירתה כמפקדת צוות ברוכב שמיים (5353) בחיל התותחנים, ונפלה בקרב על מוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר 2023. היא הייתה בת 22 בנופלה ותושבת מודיעין.

נמרי הייתה שחיינית מקצועית בנבחרת הנוער של ישראל, ושילבה מצוינות ספורטיבית עם ערכים של נתינה ומנהיגות. בילדותה השתתפה בחוגי תיאטרון ובחרה להמשיך במגמת תיאטרון בבית הספר התיכון.

כתב ידה של נמרי, שעל פיו עוצב הלוגו הזמני לימים אלה, מבקש להדגיש כי מאחורי סמלים רשמיים עומדים אנשים עם חלומות והישגים. היוזמה נועדה לחבר בין הזיכרון האישי לבין הסמלים הציבוריים.

השר זוהר אמר, "הסיפור של עדן נמרי ז"ל הוא סיפור של דור שלם. צעירה מצטיינת, ספורטאית, יוצרת ומפקדת, שבחרה לקחת אחריות ברגע האמת ולהגן על חיילותיה בגופה. ביום הזיכרון הזה אנחנו מבקשים זכור ולהזכיר מי אנחנו ומה הערכים שעליהם המדינה הזאת עומדת - מסירות, מנהיגות ואהבת הארץ. זכרה של עדן הוא מצפן עבור כולנו".