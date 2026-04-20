ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יצא הבוקר (ב') במתקפה חריפה על הציבור החרדי שאינו מתגייס וטען כי ההימנעות מגיוס גורמת לנפילת חיילים.

"צריך להגיד דבר קשה ואמיתי - ההשתמטות עולה לנו בחיי החיילים שלנו", אמר בנט בראיון לרדיו 103.

לדברי בנט, "נכון להיום צה"ל לא יכול לעמוד במשימות כי חסרים לו עשרים אלף חיילים. החיילים נשלחים שוב ושוב ונשחקים. כשאתה כל כך הרבה זמן שחוק, החדות יורדת ובסוף יש נפגעים. בגלל היעדר חיילים, הם נאלצים לכבוש נקודה אבל לא יכולים להישאר בה, ואז נסוגים".

בנט המשיך ותקף את ראש הממשלה נתניהו ואת שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "זאת לא גזירת גורל - זה נובע מהחלטה פוליטית איומה ונוראה. ישנם מאה אלף חרדים בריאים שיכולים להתגייס. אם רק חמישית מהם יתגייסו - פתרנו את הבעיה".

כדי לעודד גיוס חרדים הציע בנט: "לעצור טוטאלית את כל התקציבים, את עשרות צינורות הכסף שמאפשרים את אותה השתמטות. נגמר העידן של חינוך נגד ערכי מדינת ישראל בלי מתמטיקה ובלי אנגלית - לא נממן את זה יותר, לא נממן שקל את מי שלא עולה על מדים. זה עולה לנו בחיי אדם. לא תהיה מדינה חרדית אוטונומית בתוך מדינת ישראל - נגמר".

בנט תקף במיוחד את סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית. "סמוטריץ' הוא במידה רבה אדריכל ההשתמטות. הוא היה אמור לייצג את הציונות הדתית, את האנשים שנותנים 500 ו-600 ימים במילואים, והוא בגלל הברית עם גולדקנופף ודרעי פשוט מכר אותם. זה פשע".

כשנשאל האם יקבל קולות מהימין, השיב בנט: "תבחנו אותי במעשים. כראש הממשלה הייתי הרבה יותר תקיף מקודמי. מתוך 22 מנדטים בערך תשעה מגיעים מהליכוד ומהציונות הדתית. אני מסתובב בכל הארץ ומתקבל בצורה מצוינת".