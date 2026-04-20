שורת ארגוני ימין פנתה היום (שני) במכתב דחוף לשר המשפטים יריב לוין, בדרישה חסרת תקדים לפתוח בחקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. הארגונים טוענים כי התנהלותה של היועמ"שית מחייבת מינוי חוקר עצמאי ובלתי תלוי, שכן "אין אדם מעל החוק".

הפנייה, עליה חתומים בין היתר הארגונים 'בוחרים במשפחה', 'חותם', 'מטה 64', 'שוברות שווין' ו'חוזרים הביתה', מפרטת שורה של חשדות שלטענתם מצטברים לכדי "כשל מערכתי עמוק" המערער את יסודות הדמוקרטיה ואמון הציבור במערכת המשפט.

הם מעלים טענות על איסוף מידע מרשיע נגד השר איתמר בן גביר ללא בסיס חוקי וללא חקירה מאושרת, ועל חשד למסירת דיווחים לא מדויקים בנוגע להתנהלות הפצ"רית ומסירת מידע לא מדויק לבית המשפט באופן העלול להטות הליכים.

כמו כן טוענים הכותבים כי בהרב מיארה נמנעת מבדיקה בעניינים הקשורים לבני משפחתה מדרגה ראשונה והדבר מעלה חשד להפרת אמונים ושימוש בכוח השלטוני למטרות זרות.

הכותבים מדגישים כי אי-פתיחה בחקירה בנסיבות אלו מהווה מתן חסינות בפועל לאדם החזק ביותר במערכת המשפט. "שלטון החוק אינו יכול להיות כלי בידי בעלי הכוח - הוא חייב לחול עליהם בראש ובראשונה", נכתב במכתב.

הארגונים אף התייחסו לאפשרות של התערבות מצד בג"ץ או גורמים משפטיים אחרים בניסיון לבלום את החקירה. "אנו מודעים לכך שגורמים משפטיים עשויים לנסות לסכל את המינוי, אך לא ייתכן כי עצם החשש מהתערבות ישמש עילה להימנעות מבירור האמת".

לסיכום, דורשים הארגונים מהשר להפעיל את סמכותו ולמנות גורם חיצוני שיוכל לבחון את הטענות "ללא מורא וללא משוא פנים". לטענתם, רק בדיקה מיידית ונחושה תוכל לשקם את אמון הציבור שנפגע אנושות מהתנהלות הצמרת המשפטית.